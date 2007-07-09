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«Краснодар» представил новую форму от Puma

Теги премьер-лига Россия Puma Краснодар игровая форма стиль Футбол

«Краснодар» презентовал новую игровую форму на предстоящий сезон.

Техническим спонсором южан по-прежнему является Puma.

Домашний комплект «Краснодара» выполнен в классическом сочетании черного цвета и калейдоскопического представления зеленого.

Выездная форма представлена в сочетании белого цвета с асимметрическими элементами в светло-сером исполнении.

«В обоих комплектах используется технология DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок, что является важнейшим фактором для профессиональных спортсменов наивысшего уровня», – говорится в сообщении на официальном сайте «быков».

фото: официальный сайт «Краснодара».

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