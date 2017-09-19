Дзюба ответил Виллаш-Боашу в инстаграме: «Очень скучаю без вас. Вы – мой любимый тренер»
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал видео, на котором Артем Дзюба разыграл девочку перед матчем с «Уфой» (3:0).
«Ха-ха! Топ! Скучаю по тебе, друг мой», – написал Виллаш-Боаш в комментариях к посту.
Позже Дзюба ответил португальцу: «Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы – лучший, мой любимый тренер!».
Сейчас Виллаш-Боаш работает в китайской суперлиге, где тренирует «Шанхай Теллэйс».
🔥 Главное приложение о «Зените»: iOS / Android
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.