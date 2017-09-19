Дзюба ответил Виллаш-Боашу в инстаграме: «Очень скучаю без вас. Вы – мой любимый тренер»

Бывший главный тренер Андре Виллаш-Боаш прокомментировал видео, на котором разыграл девочку перед матчем с «Уфой» (3:0).

«Ха-ха! Топ! Скучаю по тебе, друг мой», – написал Виллаш-Боаш в комментариях к посту.

Позже Дзюба ответил португальцу: «Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы – лучший, мой любимый тренер!».

Сейчас Виллаш-Боаш работает в китайской суперлиге, где тренирует «Шанхай Теллэйс».

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