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Чилаверт поддержал Месси: «Игроки должны бойкотировать КОНМЕБОЛ»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Хосе Луис Чилаверт Футбол

Известный в прошлом вратарь Хосе Луис Чилаверт поддержал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который обвинил южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

«Вне всяких сомнений, этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол.

Почему они хотят наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игрокам нужно объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ», – сказал Чилаверт.

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