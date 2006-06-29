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«Челси» может вернуть Морату из аренды, если «Атлетико» не выкупит его за 50 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората Футбол

Нападающий Альваро Мората, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, может вернуться в «Челси»

По информации The Telegraph, английский клуб предупредил мадридцев о намерении досрочно отозвать 26-летнего форварда из-за трансферного бана  – «Челси» не сможет подписывать новичков два ближайших трансферных окна.  

«Атлетико» может оставить Морату в своем составе, но только если воспользуется опцией выкупа контракта испанца за 50 миллионов фунтов.

Сам футболист дал понять, что хотел бы остаться в мадридском клубе. 

Мората перешел в «Атлетико» в январе, соглашение рассчитано на 1,5 года. За это время он провел в Ла Лиге 15 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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