Артем Дзюба: «Азмун быстрее меня, очень силен в открываниях. Я техничнее и лучше играю в пас»

Нападающий Артем Дзюба в интервью Sports.ru объяснил изменения в своей игре.

– Никто не предполагал, что после прихода Азмуна твоя игра так сильно поменяется. Помнишь, о чем думал зимой?

– Я предполагал, что мы будем играть вместе, но не думал, что придется настолько меняться.

В тренировочном процессе я не ощущал каких-то перемен – только по ходу матчей понял, что нужно меняться. Если бы мы с Азмуном были вдвоем на острие, это не привело бы ни к чему хорошему.

Одновременно с моим анализом шли беседы с тренерским штабом. Пришли к тому, что я могу быть свободным художником – уходить влево и вправо. Даже когда я играл столба, любил уходить на фланги, но комфортнее чувствовал себя в штрафной.

Сердар быстрее меня, очень силен в открываниях за спину. Я техничнее и лучше играю в пас.

Поэтому не нужно было быть гением, чтобы понять, кому из нас где удобнее играть. Мы можем меняться позициями по эпизоду, но в целом ему комфортнее располагаться на острие, – сказал Дзюба.

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