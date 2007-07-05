Любимый блогер Дзюбы пишет на Sports.ru. Подписывайтесь на него 🦁

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал большое интервью Александру Дорскому о футболе. Рассказывая об изменении игрового стиля, Артем упомянул блогера Sports.ru Неохотника, которого он регулярно читает на сайте:

«Приятно, что со временем люди стали замечать изменения в моей игре. Забивать – это хорошо, но вовлеченность в командные действия очень важна. Мне, например, нравятся тексты Неохотника, который детально разбирает матчи «Зенита», анализирует, кто куда отдает передачи. Это же очень важно».

Алексей Беляков или neohotnik живет в Санкт-Петербурге и пишет на Sports.ru с декабря 2009-го. Ему 34 года, любит разбирать тактику «Зенита» и команд РПЛ, о себе пишет коротко: «Инженер с футбольным уклоном». У его блога «Инженерный подход» уже более 3500 подписчиков и – внимание – 569 (!) постов.

Если вы хотите оперативных и точных цифр по игре Дзюбы (и не только), вам точно стоит подписаться на блог Неохотника.

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