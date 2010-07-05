Фанаты «Уфы» – гендиректору о болении за «Спартак»: «У нас в стране свобода выбора»

Болельщики «Уфы» отреагировали на высказывание генерального директора башкирского клуба , упрекнувшего их в том, что на домашних матчах они поддерживают соперника.

«Шамиль Камилович сильно искажает действительность. В самом начале он приводит правильный пример, но делает из него абсолютно неправильный вывод. Он говорит: «Вот у тебя есть муж. Ты его любишь, ценишь. Но есть тысячи других, более успешных мужчин. Это же не значит, что ты пойдешь к ним».

Вот именно, Шамиль Камилович. Нормальная женщина, которая выбрала своего мужчину не побежит к другим только потому, что они более успешны или по какой-то другой причине. Потому что это будет предательством.

И дальше по интервью вы сами приводите в пример мужчину-уфимца, которому МНОГО ЛЕТ и который с детства/юношества болеет за условный , любит эту команду. Наверняка любовь к «Спартаку» передавалась в этой семье через поколения. Такое часто бывает. И вот вы предлагаете такому мужчине совершить то самое предательство, которое нельзя совершать жене из вашего примера, то есть изменить своей любви.

То есть вот так вот, одним махом, вы называете огромное количество уфимских болельщиков ненормальными людьми, стыдобищами только потому, что они болеют за другую команду? И ведь при этом это не означает, что эти люди не симпатизируют «Уфе». Симпатизируют. Мы много таких примеров знаем. Как раз потому, что ФК «Уфа» – это команда из их родного города.

Вы сами или ваши близкие, когда в магазин идете, продукты только уфимского производства покупаете? Наверняка нет. Потому что вам они могут просто не нравиться, быть менее вкусными, чем аналогичные продукты, произведенные в других регионах. А почему так? Вам не стыдно? Вы чему своих близких учите? Не любить свой город? А на машине на какой вы ездите? На отечественной? Или все-таки на иномарке? А почему? Вам не стыдно? Вы чему окружающих учите? Не любить свою страну?

Глупые примеры, правда? Как и ваш вывод про болельщика «Спартака» со стажем.

Есть такая отличная фраза – «Сердцу не прикажешь». И вы про нее забыли. Вот что вы правильно сказали, так это то, что своего болельщика нужно воспитывать. Причем начиная с детского возраста, а не стыдить прилюдно взрослых людей, болеющих за другие клубы.

А пока воспитывать своего болельщика у вас получается плохо. И это факт. Поэтому не перекладывайте проблему с больной головы на здоровую. У нас в стране свобода выбора, и вы на нее не можете посягать и так резко и безапелляционно высказываться. Тем более в свете высокой должности, которую вы занимаете. Будьте политкорректны!» – говорится в заявлении.

Гендиректор «Уфы»: «Смешно, когда уфимец идет и показывает, что болеет за какой-то, на хрен, «Спартак»