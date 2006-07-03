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Лионель Скалони: «Аргентина заслужила выйти в финал. Мы превзошли Бразилию»

Теги Сборная Бразилии по футболу Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о поражении от Бразилии в полуфинале Кубка Америки (0:2).

«Аргентина была той командой, которая заслужила выйти в финал. Мы превосходили сборную Бразилии.

Мы показали, что эта команда как никто другой ощущает [важность] этой футболки. Мы создали хороший имидж для нашей национальной команды и хорошую платформу для дальнейшего движения вперед.

Не думаю, что сейчас подходящий момент для обсуждения моего будущего. Это меньшее из моих беспокойств сейчас. Я хочу быть с игроками и разделить с ними этот тяжелый момент», – сказал Скалони.

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