Валерий Карпин: «Уровень РПЛ упал. Привезите новых халков за 40–50 млн – тогда поднимется»

Главный тренер Валерий Карпин рассказал, как сделать чемпионат России сильнее.

– Вы согласны, что уровень лиги упал? Любой может обыграть любого. Тот же «Ростов» – любого лидера…

– …и может проиграть не лидеру. А уровень давно упал. Не в этом году и не в предыдущем.

– Как остановить падение этого уровня?

– Смотря с чем сравнивать.

– С предыдущими годами, когда халки приезжали.

– Очень просто. Привезите новых халков за 40–50 миллионов – тогда поднимется уровень.

– Денег нет.

– Так поэтому уровень и падает. Очень просто все, — сказал Карпин.