Валерий Карпин: «Уровень РПЛ упал. Привезите новых халков за 40–50 млн – тогда поднимется»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как сделать чемпионат России сильнее.
– Вы согласны, что уровень лиги упал? Любой может обыграть любого. Тот же «Ростов» – любого лидера…
– …и может проиграть не лидеру. А уровень давно упал. Не в этом году и не в предыдущем.
– Как остановить падение этого уровня?
– Смотря с чем сравнивать.
– С предыдущими годами, когда халки приезжали.
– Очень просто. Привезите новых халков за 40–50 миллионов – тогда поднимется уровень.
– Денег нет.
– Так поэтому уровень и падает. Очень просто все, — сказал Карпин.