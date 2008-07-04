Реклама 18+
Реклама 18+

Валерий Карпин: «Уровень РПЛ упал. Привезите новых халков за 40–50 млн – тогда поднимется»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Халк Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как сделать чемпионат России сильнее.

– Вы согласны, что уровень лиги упал? Любой может обыграть любого. Тот же «Ростов» – любого лидера…

– …и может проиграть не лидеру. А уровень давно упал. Не в этом году и не в предыдущем.

– Как остановить падение этого уровня?

– Смотря с чем сравнивать.

– С предыдущими годами, когда халки приезжали.

– Очень просто. Привезите новых халков за 40–50 миллионов – тогда поднимется уровень.

– Денег нет.

– Так поэтому уровень и падает. Очень просто все, — сказал Карпин.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться