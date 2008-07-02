Вандерсон: «Россия – мой второй дом, чувствую себя здесь очень хорошо»

Вингер Вандерсон рассказал о своем отношении к России.

– Вы говорили, что не против сыграть за сборную России.

– Да, на тот вопрос я тогда ответил: «Почему бы и нет». Нельзя загадывать, как сложится все в будущем, никогда не говори никогда. Мне нравится жить в России, Россия – мой второй дом, я чувствую себя здесь очень хорошо.

– интересная команда, она мне нравится. Могу повторить все то же, что я говорил и раньше.

– Общались на эту тему с Ари и ?

– Они с теплыми чувствами отзываются об играх за сборную России, выступают там с прекрасными игроками. Это здорово играть за сборную и приносить радость людям, болеющим за нее.

– С кем советовались перед переездом в Россию?

– О клубе я ничего не знал, не был знаком с бразильскими игроками команды. Но мой брат (Данило Соуза, играл за «Мордовию» в сезоне-2014/15 – прим. Sports.ru) был знаком с Жоаозиньо, [Карнейро], он советовался с ними. Он был тем человеком, который дал мне подробную информацию, чтобы я принял решение, приезжать сюда или нет.

Российская лига отличается тем, что здесь очень высокий уровень конкуренции. Когда играют лидер с аутсайдером, то результат иногда может быть в пользу последнего. Здесь нелегко играть, как мне кажется, это хорошо, поскольку можно получить хороший опыт. С каждым годом российская Премьер-лига улучшается, клубы неплохо выступают в еврокубках.

– Учите русский язык?

– Сейчас я много слушаю, пытаюсь разговаривать с ребятами по-русски, многое понимаю. Мне хотелось бы брать индивидуальные уроки, чтобы улучшить уровень восприятия, чтобы меня тоже понимали, – сказал Вандерсон.