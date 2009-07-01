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Рэшфорд подпишет 4-летний контракт с «МЮ» с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Поль Погба Маркус Рэшфорд Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с нападающим Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.

По информации The Telegraph, форвард уже сегодня может подписать новое 4-летнее соглашение с возможностью продления еще на один год. Зарплата 21-летнего игрока составит 300 000 фунтов в неделю. Столько же в «МЮ» получает полузащитник Поль Погба.

Действующий контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитано до лета 2020 года. У клуба есть опция автоматического продления соглашения на год.

Ранее сообщалось, что футболист хочет получать в «Юнайтед» более 200 тысяч фунтов в неделю.

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