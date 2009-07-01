Рэшфорд подпишет 4-летний контракт с «МЮ» с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю

продолжает переговоры с нападающим Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.

По информации The Telegraph, форвард уже сегодня может подписать новое 4-летнее соглашение с возможностью продления еще на один год. Зарплата 21-летнего игрока составит 300 000 фунтов в неделю. Столько же в «МЮ» получает полузащитник .

Действующий контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитано до лета 2020 года. У клуба есть опция автоматического продления соглашения на год.

Ранее сообщалось, что футболист хочет получать в «Юнайтед» более 200 тысяч фунтов в неделю.