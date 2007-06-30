Гвардиола раскритиковал идею Суперлиги: «Это убьет внутренние чемпионаты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил несогласие с идеей Суперлиги, турнира для лучших клубов Европы.

«Я не очень согласен с этой идеей. Кто-то должен объяснить мне [почему это хорошая идея]. Если это случится, мы убьем внутренние чемпионаты.

Если «Барселона» и «Реал» уйдут, и не будут играть против «Эспаньола», кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрет.

В Англии люди очень умны, даже на матчах четвертого дивизиона трибуны полны. В Англии не позволят местному футболу умереть.

Часть величия Лиги чемпионов в том, что матчи проходят не каждое воскресенье. Если бы играли каждую неделю, то матчи потеряли бы свой шарм.

Противостояние «Барселоны» и «Эспаньола» очень нужно городу. И чем больше каталонских команд в Ла Лиге, тем лучше.

Если мы убьем внутренние чемпионаты, никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Европейскую лигу», – сказал Гвардиола.

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