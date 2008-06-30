Пеп Гвардиола: «Я хотел бы выиграть ЛЧ. Но АПЛ была в приоритете»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился взглядами на чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

– Работа в «Манчестер Сити» не опустошает тебя?

– Сезон я обычно заканчиваю очень уставшими, хотя, когда выигрываешь, устаешь меньше: победы затягивают и дают энергию. В этом плане чемпионат вне конкуренции.

Вот почему, когда мне говорят: «Но он не выиграл Лигу чемпионов», – я уточняю, что хотел бы [выиграть] Лигу чемпионов, но именно чемпионат заставляет игроков следовать за тобой, потому что есть возможность выигрывать каждые три дня.

Когда команда проигрывает, игроки перестают верить в тебя. Чемпионат расставляет все по своим местам. Вот почему именно [чемпионат Англии] был абсолютным приоритетом.

– Но как думаешь, болельщики победившего в ЛЧ «Ливерпуля» завидуют «Манчестер Сити»?

– Выиграть чемпионат в Англии очень сложно. Доказательство тому, что впервые за 11 лет команда защитила титул, в то время как «Барселона» делала это много раз.

Напротив, посмотрите на «Ливерпуль» – команда не выигрывала чемпионат 30 лет, но мы все видели этот «Ливерпуль» в минувшем сезоне, – сказал Гваридиола.