Кононов о победе над ЦСКА: «Результат важен в том плане, что мы играем за клуб и его честь»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в рамках Кубка Париматч Премьер.
О матче
«Результат не важен с точки зрения того, что сейчас мы находимся на сборах. Но он важен в том плане, что мы играем за клуб и его честь.
Мы проводили много замен, стараемся беречь игроков. Мы усердно работаем, проводим по две тренировки в день.
О том, что ЦСКА хотел играть в равных составах после удаления Набабкина
«Есть регламент».
О Зе Луише
«Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьезно. Также почувствовал сильный удар Джикия, поэтому и был заменен».
О ситуации с вратарями
«Вот приехал Романьоли, мы с ним только познакомились. С ним нужно работать, нужно смотреть. Так вышло, что у нас всего два вратаря, вызвали третьего, на сборах посмотрим. Главное, чтобы у нас не было травм, все важные матчи еще впереди», – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
ЦСКА и «Спартак» хотели доиграть 11 на 11 после удаления Набабкина. Но австрийский судья зарубил идею