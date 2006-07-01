Кононов о победе над ЦСКА: «Результат важен в том плане, что мы играем за клуб и его честь»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в рамках Кубка Париматч Премьер.

О матче

«Результат не важен с точки зрения того, что сейчас мы находимся на сборах. Но он важен в том плане, что мы играем за клуб и его честь.

Мы проводили много замен, стараемся беречь игроков. Мы усердно работаем, проводим по две тренировки в день.

О том, что ЦСКА хотел играть в равных составах после удаления Набабкина

«Есть регламент».

О Зе Луише

«Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьезно. Также почувствовал сильный удар Джикия, поэтому и был заменен».

О ситуации с вратарями

«Вот приехал Романьоли, мы с ним только познакомились. С ним нужно работать, нужно смотреть. Так вышло, что у нас всего два вратаря, вызвали третьего, на сборах посмотрим. Главное, чтобы у нас не было травм, все важные матчи еще впереди», – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА и «Спартак» хотели доиграть 11 на 11 после удаления Набабкина. Но австрийский судья зарубил идею