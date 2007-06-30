Открытый гей из «Миннесоты Юнайтед»: «Надеюсь, мой каминг-аут станет примером для молодежи или неопределившихся спортсменов»

Хавбек «Миннесоты Юнайтед» Коллин Мартин высказался о своем каминг-ауте, который он совершил в прошлом году.
«Должно быть, есть и еще футболисты-геи. Я надеюсь, они смогут обрести комфорт не только в обществе, но и в спорте, что они смогут быть собой. Я думаю, это позор, что люди в наши дни не могут быть собой.
Каминг-аут? Когда делаешь публичное заявление, ты делаешь это на самом деле не для себя. Я пытался стать примером, возможно, для молодых ребят или людей, которые не уверены в своей ориентации или не знают, стоит ли идти в спорт. Возможно, для них это что-то значит», – сказал Мартин.
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