Луис Адриано: «Не хотел бы встречаться с болельщиками «Спартака». Мне это неинтересно»

Нападающий Луис Адриано рассказал, как относится к критике.

— Вы говорите, что готовы к ответственности, но сейчас формируется мнение, что не отдается работе, да и вообще не тот.

— Я не читаю комментарии из-за языкового барьера. И не хочу заниматься их переводом. Да и вообще не обращаю внимания на критику.

В конце концов, что я могу сделать с недовольным людьми? Да ничего. Говорят они гадости – и пусть. Пропускаю мимо ушей.

Я же не могу дать им мяч, чтобы сыграли вместо меня. Так не получится. Мое дело играть, а критикует ли человек или нет – его дело.

— Но дикое недовольство вызывают конкретные вещи. Например, играет с «Оренбургом», а вы расслабленно общаетесь с болельщиками в прямом эфире инстаграма (Адриано получил четвертую желтую карточку и пропускал последний тур). Разве не понимаете, какая будет реакция?

— Даже не знаю, что вам на это сказать. Так сложились обстоятельства: да, я получил карточку, да, не смог быть с командой, но что, разве жизнь на этом заканчивается? Я не могу закрыться дома и ничего не делать.

Да, вел трансляцию, но при этом смотрел матч, болел за ребят. Ну а что болельщики подумали – это не ко мне вопрос. Я не могу за всех думать.

— Тогда другой случай. Часть команды уже тренируется на сборах, но вы получаете дополнительные дни отпуска и выкладываете видео во время тусовок с пивом.

— Отпуск – это отпуск. И во время него я могу делать все что хочу. Это мое время, моя жизнь. И не важно, нравится ли это кому-то или нет.

Главное, что, приступив к работе, я буду пахать. И сделаю все, чтобы вызывать у наших фанатов позитивные эмоции.

— Сейчас вы чувствуете их поддержку?

— Не знаю, я же с ними не общаюсь. Смогу это увидеть только когда начнется чемпионат, и мы выйдем на поле стадиона.

— А хотели бы встретиться и объясниться с фанатами до сезона – в формате общей встречи команды?

— Нет, не хотел бы, потому что это не то, что мне интересно. Мне интересно знать, что говорит главный тренер или гендиректор клуба, – сказал бразилец.