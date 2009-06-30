Луис Адриано: «Спартак» не имеет права провести еще один год без трофеев»

Нападающий Луис Адриано поделился ожиданиями от нового сезона.

– Да, у нас сохраняется мотивация. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие.

В нем нам, кровь из носу, надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести еще один год без трофеев.

- Не надоело ли вам быть затычкой для всех позиций на поле?

– Да, я нападающий. Но если забью даже 200 голов в РПЛ, а команда не выполнит задачи, то никакого смысла в этом не будет.

Пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке». О том, что мы команда, — сказал Адриано.