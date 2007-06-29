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Лионель Скалони: «Месси без сомнений является важнейшей частью сборной. Он лучший, выше всех остальных»

Теги Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу сборная Венесуэлы по футболу Кубок Америки Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Венесуэлой в матче 1/4 финала Кубка Америки (2:0) и отметил игру Лео Месси.

«На мой взгляд, Месси, как и многие другие игроки, имеет на поле ключевое влияние. Если бы вы видели, какой вклад он вносит в раздевалке и на поле, вы бы думали по-другому.

Могу заверить, что он является важнейшей частью команды, сомнений в этом нет. Месси это Месси. Он лучший, выше всех остальных.

Что касается полуфинала с Бразилией, то эта игра для всех болельщиков станет прекрасным опытом.

Нам на скамейке будет тяжелее. Но это будет великолепный матч, очень яркий, и мы постараемся усложнить жизнь сопернику и победить», – сказал Скалони.

Аргентину ругали, а она уже в полуфинале: 8 ударов за первые 12 минут, Месси впервые спел гимн

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