Лионель Скалони: «Месси без сомнений является важнейшей частью сборной. Он лучший, выше всех остальных»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Венесуэлой в матче 1/4 финала Кубка Америки (2:0) и отметил игру Лео Месси.

«На мой взгляд, Месси, как и многие другие игроки, имеет на поле ключевое влияние. Если бы вы видели, какой вклад он вносит в раздевалке и на поле, вы бы думали по-другому.

Могу заверить, что он является важнейшей частью команды, сомнений в этом нет. Месси это Месси. Он лучший, выше всех остальных.

Что касается полуфинала с Бразилией, то эта игра для всех болельщиков станет прекрасным опытом.

Нам на скамейке будет тяжелее. Но это будет великолепный матч, очень яркий, и мы постараемся усложнить жизнь сопернику и победить», – сказал Скалони.

Аргентину ругали, а она уже в полуфинале: 8 ударов за первые 12 минут, Месси впервые спел гимн