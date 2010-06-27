Товарищеские матчи. «Локомотив» с Мурило обыграл «Злин», «Рубин» победил «Мордовию»

Российские клубы продолжают подготовку к сезону-2019/20, проводя товарищеские матчи.

Товарищеские матчи

Австрия

Локомотив – Фастав Злин Чехия – 4:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов (1), 1:1 – Джафич (13), 1:2 – Нечас (16), 2:2 – Ан. Миранчук (33), 3:2 – Тугарев (53), 4:2 – Дорофеев (57).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Барино, Коломейцев, Жемалетдинов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Смолов.

Казань

Рубин – Мордовия – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Сагитов (7), 2:0 – Сагитов (12), 3:0 – Подберезкин (18), 3:1 – игрок на просмотре (30, с пенальти), 4:1 – Могилевец (77).

«Рубин»: Городовой, Данченко, Микушин, Сорокин, Денисов, Иг. Коновалов, Подберезкин, Башкиров, Акбаашев, М. Яковлев, Сагитов.

«Мордовия»: Смирнов, Навлетов, Климов (к), Хрипков, Теняев, игрок на просмотре, Орлов, Дворецков, Сорокин, игрок на просмотре, Сергеев (на просмотре).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.