Цорн о целях «Спартака» на сезон: «В ЛЕ было бы оптимально дойти до четвертьфинала»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
– Сформулируйте цели на сезон.
– Выход в групповой этап Лиги чемпионов, которая для нас реальна. Желательно напрямую, без квалификационного раунда.
В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала.
– Амбициозно.
– Конечно. Задачи нужно решать серьезные. Цель – выиграть третий отборочный раунд? Это не цель (смеется).
– Какой ваш личный результат по итогам сезона признаете успешным?
– Первое – спортивный показатель. Если достигнем Лиги чемпионов, будет очень солидно для меня для начала.
Постараемся прийти к тому, чтобы «Спартак» генерировал доходы и уменьшал расходы, – сказал Цорн.