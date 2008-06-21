Килиан Мбаппе: «Сейчас нельзя выиграть «Золотой мяч» без победы в ЛЧ»

Нападающий Килиан Мбаппе отметил, что хочет выиграть Лигу чемпионов.

– Для Килиана Мбаппе важнее выиграть Лигу чемпионов или ?

– Самое главное – выиграть Лигу чемпионов, потому что можно выиграть «Золотой мяч» и не войти в историю.

В команде еще 10 футболистов, ты не один на поле. Если бы это был теннис, я бы сказал [что важнее выиграть] «Золотой мяч», потому что это одиночный вид спорта.

Футбол – командный спорт. Думаю, если хочешь выиграть «Золотой мяч», должен победить в Лиге чемпионов.

Сейчас нельзя выиграть «Золотой мяч» без победы в Лиге чемпионов, это так важно в глазах всего мира.

Сначала я хочу выиграть Лигу чемпионов. Если получится взять «Золотой мяч», хорошо, но моя цель – выиграть Лигу чемпионов, – сказал Мбаппе.