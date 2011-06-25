Садьо Мане: «Готов обменять победу в ЛЧ на Кубок Африки»

Нападающий и сборной Сенегала Садьо Мане поделился мнением о Кубке Африки.

«Все зависит от нас, мы можем добиться чего-то великого. Безусловно, мы находимся в числе фаворитов, не стоит это скрывать. Но статуса фаворита недостаточно, чтобы дойти до конца.

Победа в Кубке Африки с командой, которая никогда его не выигрывала, – это что-то невероятное. Я готов обменять победу в Лиге чемпионов на победу в Кубке Африки. Сенегал никогда не выигрывал его. Возвращение в Дакар было бы экстраординарным. Это моя самая большая и самая безумная мечта», – сказал Мане.

В детстве Мане запрещали играть в футбол и били пощечины за плохую учебу. Он занимал деньги, чтобы сбежать на просмотр