Тренер сборной Аргентины Скалони: «На таком поле невозможно играть»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался недоволен качеством газона на «Арене Гремио» в матче Кубка Америки с Катаром (2:0).

«Вновь подниму тему газона. Меня уже критиковали, считая это оправданием, но на таком поле действительно невозможно играть в футбол.

Думаю, мы провели хороший второй тайм. Даже при всем этом мы давили и пытались атаковать.

Мы довольны тем, что вышли в плей-офф. Местами команда играет хорошо. Конечно, есть куда расти во всех компонентах.

С Венесуэлой мы играли некоторое время назад и были разочарованы результатом. Интересная команда, которая сыграла вничью с Бразилией. У них четкие идеи, они вместе уже давно. Сложный соперник», – сказал Скалони.