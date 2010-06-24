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Тренер сборной Аргентины Скалони: «На таком поле невозможно играть»

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу сборная Венесуэлы по футболу Кубок Америки Сборная Катара по футболу Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался недоволен качеством газона на «Арене Гремио» в матче Кубка Америки с Катаром (2:0).

«Вновь подниму тему газона. Меня уже критиковали, считая это оправданием, но на таком поле действительно невозможно играть в футбол.

Думаю, мы провели хороший второй тайм. Даже при всем этом мы давили и пытались атаковать.

Мы довольны тем, что вышли в плей-офф. Местами команда играет хорошо. Конечно, есть куда расти во всех компонентах.

С Венесуэлой мы играли некоторое время назад и были разочарованы результатом. Интересная команда, которая сыграла вничью с Бразилией. У них четкие идеи, они вместе уже давно. Сложный соперник», – сказал Скалони.

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