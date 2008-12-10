Сергей Степашин: «Говорил отчиму Кокорина: «С деньгами поаккуратнее. Развратите вы паренька»

Член попечительского совета спортивного клуба «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал арест форварда Александра Кокорина за драки в центре Москвы.

- Может, главная ошибка Кокорина в том, что он ушел из «Динамо»? Там бы ему не дали так хулиганить.

- Абсолютно. Кокорин был у меня в Счетной палате. Вместе с отчимом. Я тогда отчиму прямо в глаза сказал: с деньгами поаккуратнее, развратите вы паренька.

А что касается ухода из «Динамо», смешно сейчас говорить, было бы или не было бы… Но с футболистами надо везде работать. И то, что у «Зенита» очень легко получается – купить, перекупить – это тоже пример. С другой стороны, ты взрослый человек.

Знаете, не как министр, юрист, а как болельщик, человек и мужчина скажу. Если бы была просто драка, мужик на мужика, напихали друг другу даже стулом по голове, но в драке один на один, то проехало бы.

Но я же видел всю эту запись. Когда этого водителя как волка гнали! Били по лицу. Вот это не пропустить, — сказал Степашин.