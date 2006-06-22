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Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Маурицио Сарри Футбол

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри встретился с форвардом Криштиану Роналду, который сейчас находится в отпуске.

В личной беседе 60-летний специалист рассказал игроку о своих планах на следующий сезон и о том, на какой позиции он видит португальца.

Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда. По его мнению, это поможет Роналду забивать еще больше – порядка 40 мячей за сезон.

В минувшем сезоне Криштиану забил 28 мячей за клуб в 43 матчах во всех турнирах.

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