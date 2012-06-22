«Атлетико» пропишет рекордные отступные за Феликса – 350 млн евро

Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс близок к переходу в .

Мадридский клуб пропишет в контракте с 19-летним хавбеком отступные в размере 350 миллионов евро.

Эта сумма станет рекордной для «Атлетико». Ранее в контрактах с Диего Костой и прописывались отступные в размере 200 миллионов.

Напомним, что за португальца заплатит также рекордные для клуба 120 миллионов евро – это его сумма отступных в «Бенфике». Зарплата футболиста составит 6 миллионов в год.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Феликс провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.