«Атлетико» пропишет рекордные отступные за Феликса – 350 млн евро

Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс близок к переходу в «Атлетико».
Мадридский клуб пропишет в контракте с 19-летним хавбеком отступные в размере 350 миллионов евро.
Эта сумма станет рекордной для «Атлетико». Ранее в контрактах с Диего Костой и Антуаном Гризманном прописывались отступные в размере 200 миллионов.
Напомним, что за португальца «Атлетико» заплатит также рекордные для клуба 120 миллионов евро – это его сумма отступных в «Бенфике». Зарплата футболиста составит 6 миллионов в год.
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Феликс провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.