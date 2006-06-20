«ПСЖ» открывает в России детскую академию

откроет собственную академию на территории России.

Современная футбольная академия, которая будет базироваться в Москве в спортивном комплексе , в сентябре начнет принимать детей возрастом от 3 до 15 лет.

В заявлении на официальном сайте французского клуба отмечается, что юные футболисты смогут тренироваться в наилучших условиях – зимой в помещениях, летом на открытом воздухе.

Техническим директором проекта назначен Микаэль Годрилье, последние два года работавший с юношескими командами .

Фото: официальный сайт