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«ПСЖ» открывает в России детскую академию

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция фото детский футбол Футбол

«ПСЖ» откроет собственную академию на территории России.

Современная футбольная академия, которая будет базироваться в Москве в спортивном комплексе «Лужники», в сентябре начнет принимать детей возрастом от 3 до 15 лет.

В заявлении на официальном сайте французского клуба отмечается, что юные футболисты смогут тренироваться в наилучших условиях – зимой в помещениях, летом на открытом воздухе.

Техническим директором проекта назначен Микаэль Годрилье, последние два года работавший с юношескими командами «ПСЖ».

Фото: официальный сайт «ПСЖ»

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