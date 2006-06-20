«ПСЖ» открывает в России детскую академию

«ПСЖ» откроет собственную академию на территории России.
Современная футбольная академия, которая будет базироваться в Москве в спортивном комплексе «Лужники», в сентябре начнет принимать детей возрастом от 3 до 15 лет.
В заявлении на официальном сайте французского клуба отмечается, что юные футболисты смогут тренироваться в наилучших условиях – зимой в помещениях, летом на открытом воздухе.
Техническим директором проекта назначен Микаэль Годрилье, последние два года работавший с юношескими командами «ПСЖ».
Фото: официальный сайт «ПСЖ»