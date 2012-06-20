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Черчесов о Прямой линии с Путиным: «Я задавать вопросы отвык»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Владимир Путин Политика Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем визите Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Это то место, наконец-то, когда мне сказали, что надо или можно (я даже не знаю) задать какой-то вопрос. Я даже растерялся, потому что 2,5 года вопросы задают только мне. Все вопросы начинаются с «почему» и «зачем». Я задавать вопросы отвык.

– Можно тогда продолжим и зададим вам вопрос? Чемпионат Европы выиграем? Или чемпионат мира? Стоит ли ехать в Петербург?

– Вам – да. Нам обязательно. Вам – да, а нам – как бы в придачу, – сказал Черчесов.

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