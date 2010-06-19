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Украинский защитник Ордец подпишет с «Динамо» 3-летний контракт

Теги премьер-лига Украина Шахтер премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Иван Ордец Футбол

Украинский защитник Иван Ордец близок к переходу в московское «Динамо». 

Ожидается, что в ближайшее время 26-летний игрок подпишет с российским клубом трехлетний контракт и о трансфере будет объявлено официально. 

Ордец покидает «Шахтер» в статусе свободного агента.

Всю взрослую карьеру он провел в «Шахтере», в сезоне 2013/14 выступал в аренде в «Ильичевце». В составе сборной Украины провел 12 матчей, забил один мяч.

В сезоне-2018/19 футболист провел два матча в УПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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