Украинский защитник Ордец подпишет с «Динамо» 3-летний контракт

Украинский защитник Иван Ордец близок к переходу в московское «Динамо».

Ожидается, что в ближайшее время 26-летний игрок подпишет с российским клубом трехлетний контракт и о трансфере будет объявлено официально.

Ордец покидает «Шахтер» в статусе свободного агента.

Всю взрослую карьеру он провел в «Шахтере», в сезоне 2013/14 выступал в аренде в «Ильичевце». В составе сборной Украины провел 12 матчей, забил один мяч.

В сезоне-2018/19 футболист провел два матча в УПЛ. Его статистику можно изучить здесь.