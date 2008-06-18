Директор УЕФА: «Санкции не помешают переговорам с «Газпромом» о продлении контракта»

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен высказался о потенциальном продлении спонсорского контракта с .

«Санкции не помешают переговорам о продлении контракта.

Нынешний договор в отношении клубных турниров заканчивается в 2021 году.

Мы вступаем в новый коммерческий цикл 2021–2024 годов и, конечно, обсуждаем с «Газпромом» вопрос, продолжат они оставаться нашим партнером или нет», – сказал Каллен.

«Газпром» является спонсором УЕФА с 2012 года. Действующий контракт был подписан в 2018 году. Сообщалось, что по нему российская газовая компания платит 40 миллионов евро в год.

«Газпром» платит Лиге чемпионов больше 40 млн евро. Для чего?