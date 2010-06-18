Экс-нападающий «ПСЖ» Кутателадзе находится на просмотре в «Спартаке»

Нападающий Николоз Кутателадзе находится на просмотре в «Спартаке».

Форвард прошел медицинское обследование вместе с остальными футболистами, фото с ним выложил в сторис полузащитник Жано Ананидзе.

18-летний Кутателадзе начинал тренироваться в школе пражской , затем провел несколько сезонов в академии «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ».

Минувшей зимой Николоз должен был перейти в «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.

Интересы Кутателадзе представляет агентство TZS генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

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