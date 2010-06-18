Экс-нападающий «ПСЖ» Кутателадзе находится на просмотре в «Спартаке»

Нападающий Николоз Кутателадзе находится на просмотре в «Спартаке».
Форвард прошел медицинское обследование вместе с остальными футболистами, фото с ним выложил в сторис полузащитник Жано Ананидзе.
18-летний Кутателадзе начинал тренироваться в школе пражской «Спарты», затем провел несколько сезонов в академии «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ».
Минувшей зимой Николоз должен был перейти в «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.
Интересы Кутателадзе представляет агентство TZS генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.