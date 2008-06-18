Кокорина и Мамаева этапируют в колонии через 1-2 недели после постановления суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника Павла Мамаева, рассказал о будущем своего подзащитного и других осужденных по делу о драках в Москве в прошлом году.

«Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух, будет решаться, куда их будут этапировать.

В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения.

До этого момента информация не разглашается», – сказал Бушманов.

Ближайшее будущее Кокорина и Мамаева: этапирование в колонию, выход на свободу в ноябре-декабре