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РПЛ: «Реформа ЛЧ может снизить конкурентоспособность РПЛ по сравнению с топ-лигами»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Организация РПЛ Футбол

РПЛ выступила с официальным заявлением относительно потенциальных реформ Лиги чемпионов.

«Клубы российской премьер-лиги обсудили проект реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.

В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами.

Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.

Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования.

При этом квалификация в Лигу чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в премьер-лиге.

Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.

Руководству Лиги поручено продолжать сотрудничество с европейскими лигами,  болельщиками и другими заинтересованными сторонами для выработки конструктивных предложений по улучшению европейских клубных соревнований, не наносящих вреда национальному первенству», – говорится в заявлении РПЛ.

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