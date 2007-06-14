ЦСКА близок к сделке с «Эвертоном» по трансферу Влашича

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, отыгравший сезон за ЦСКА на правах аренды, может остаться в московском клубе.
По информации «Чемпионата», армейцы близки к договоренности с «Эвертоном» о полноценном трансфере 21-летнего футболиста.
ЦСКА может объявить о сделке после завершения чемпионата Европы (U-21), где Влашич выступит за сборную Хорватии.
Влашич был арендован ЦСКА летом 2018 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
Агент Влашича: «Переговоры между ЦСКА и «Эвертоном» продолжаются. Между «Зенитом» и «Эвертоном» – не знаю»