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ЦСКА близок к сделке с «Эвертоном» по трансферу Влашича

Теги ЦСКА Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Никола Влашич Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, отыгравший сезон за ЦСКА на правах аренды, может остаться в московском клубе.

По информации «Чемпионата», армейцы близки к договоренности с «Эвертоном» о полноценном трансфере 21-летнего футболиста.

ЦСКА может объявить о сделке после завершения чемпионата Европы (U-21), где Влашич выступит за сборную Хорватии.

Влашич был арендован ЦСКА летом 2018 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.  

Агент Влашича: «Переговоры между ЦСКА и «Эвертоном» продолжаются. Между «Зенитом» и «Эвертоном» – не знаю»

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