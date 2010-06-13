Реклама 18+
Реклама 18+

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина сообщил, что после этапирования его клиент и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев не смогут получить условно-досрочное освобождение.

Сегодня суд рассматривает апелляции футболистов, Кирилла Кокорина, а также Александра Протасовицкого.

– По ЕСПЧ есть подвижки?

– Мы ждем. Если их сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному. 

– Если не будет удовлетворено, в течение какого времени их этапируют?

– Когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель должны быть отправлены по этапу. 

– Как только человек поступает в колонию, он имеет право...

– Сначала человек идет в какой-то из областных центров Золотого кольца России, а там в течение двух недель должны их отправить в колонию, где есть места. 

– Как только они попали в колонию, имеют право на УДО (Условно-досрочное освобождение)?

– Не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения. 

– Получается, они не смогут написать на УДО?

– Написать смогут, но им откажут.

– Кокорин действительно изъявил желание отбывать срок в Белгородской области?

– Не, такого не было. Я про такое ничего не слышал. Тут хотелки не учитывается никем. Где есть, туда и направляют, – сказал Ромашов.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться