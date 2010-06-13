Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Андрей Ромашов, адвокат форварда Александра Кокорина сообщил, что после этапирования его клиент и хавбек Павел Мамаев не смогут получить условно-досрочное освобождение.

Сегодня суд рассматривает апелляции футболистов, Кирилла Кокорина, а также Александра Протасовицкого.

– По ЕСПЧ есть подвижки?

– Мы ждем. Если их сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному.

– Если не будет удовлетворено, в течение какого времени их этапируют?

– Когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель должны быть отправлены по этапу.

– Как только человек поступает в колонию, он имеет право...

– Сначала человек идет в какой-то из областных центров Золотого кольца России, а там в течение двух недель должны их отправить в колонию, где есть места.

– Как только они попали в колонию, имеют право на УДО (Условно-досрочное освобождение)?

– Не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения.

– Получается, они не смогут написать на УДО?

– Написать смогут, но им откажут.

– Кокорин действительно изъявил желание отбывать срок в Белгородской области?

– Не, такого не было. Я про такое ничего не слышал. Тут хотелки не учитывается никем. Где есть, туда и направляют, – сказал Ромашов.