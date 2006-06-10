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Адвокат Мамаева: «Суд отказал Павлу в свидании с детьми. Он не видел их с октября»

Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Алана Мамаева Футбол

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что суд отказался предоставить футболисту свидание со своими детьми.

«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября.

Он держится, сохраняет стойкость духа. Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить.

Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре», – сказал Бушманов.

Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом, а также Александром Протасовицким в октябре 2018 года приняли участие в двух драках в Москве.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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