📅Календарь АПЛ-2019/20. «Ливерпуль» и «Ман Сити» сыграют 9 ноября и 4 апреля

АПЛ представила расписание матчей сезона-2019/20.
Новый сезон начнется 9 августа, а закончится 17 мая.
Матч первого круга между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится на «Энфилде» в субботу, 9 ноября. Игра второго круга на «Этихаде» пройдет в субботу, 4 апреля.
Первое дерби клубов Манчестера запланировано на субботу, 7 декабря («Этихад»), второе – на субботу, 7 марта («Олд Траффорд»).
«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в субботу 19 октября, а ответная встреча состоится в субботу, 18 января.
Первый тур – пятница, 9 августа
«Ливерпуль» – «Норвич»
Суббота, 10 августа
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
«Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»
«Бернли» – «Саутгемптон»
«Кристал Пэлас» – «Эвертон»
«Лестер» – «Вулверхэмптон»
«Уотфорд» – «Брайтон»
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»
Воскресенье, 11 августа
«Ньюкасл» – «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» – «Челси»
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