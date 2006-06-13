📅Календарь АПЛ-2019/20. «Ливерпуль» и «Ман Сити» сыграют 9 ноября и 4 апреля

АПЛ представила расписание матчей сезона-2019/20.

Новый сезон начнется 9 августа, а закончится 17 мая.

Матч первого круга между и «Манчестер Сити» состоится на «Энфилде» в субботу, 9 ноября. Игра второго круга на «Этихаде» пройдет в субботу, 4 апреля.

Первое дерби клубов Манчестера запланировано на субботу, 7 декабря («Этихад»), второе – на субботу, 7 марта («Олд Траффорд»).

«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в субботу 19 октября, а ответная встреча состоится в субботу, 18 января.

Первый тур – пятница, 9 августа

«Ливерпуль» – «Норвич»

Суббота, 10 августа

«Вест Хэм» –

«Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»

«Бернли» – «Саутгемптон»

«Кристал Пэлас» – «Эвертон»

– «Вулверхэмптон»

«Уотфорд» – «Брайтон»

– «Астон Вилла»

Воскресенье, 11 августа

«Ньюкасл» –

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Полностью изучить календарь можно здесь.