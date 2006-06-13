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📅Календарь АПЛ-2019/20. «Ливерпуль» и «Ман Сити» сыграют 9 ноября и 4 апреля

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АПЛ представила расписание матчей сезона-2019/20.  

Новый сезон начнется 9 августа, а закончится 17 мая.

Матч первого круга между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится на «Энфилде» в субботу, 9 ноября. Игра второго круга на «Этихаде» пройдет в субботу, 4 апреля.

Первое дерби клубов Манчестера запланировано на субботу, 7 декабря («Этихад»), второе – на субботу, 7 марта («Олд Траффорд»).

«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в субботу 19 октября, а ответная встреча состоится в субботу, 18 января.

Первый тур – пятница, 9 августа 

«Ливерпуль» – «Норвич» 

Суббота, 10 августа 

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» 

«Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»

«Бернли» – «Саутгемптон»  

«Кристал Пэлас» – «Эвертон» 

«Лестер» – «Вулверхэмптон»

«Уотфорд» – «Брайтон»

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»  

Воскресенье, 11 августа

«Ньюкасл» – «Арсенал» 

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Полностью изучить календарь можно здесь.

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