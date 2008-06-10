Гончаренко о лучших игроках РПЛ: «Чалов, Дзюба, Акинфеев»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о трех лучших игроках прошедшего сезона РПЛ.

«Чалов, Дзюба, Акинфеев. Не боюсь перехвалить Чалова. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провел хороший сезон.

Меня не удивило, что Бердыев назвал Чалова самым умным игроком лиги. У Курбана Бекиевича всегда очень трезвая оценка. Мне понравилось, как он сказал про Понтуса [Вернблума]: «Он не делает того, что не умеет». Абсолютно верное замечание. Человек его опыта имеет право на такие заявления.

Чалов – яркий пример целеустремленного человека. Он любит тренироваться, работать над собой для того, чтобы быть лучше в каждом эпизоде. Чалов заслужил то, что имеет, своим отношением к делу.

Не забывайте, что он уже третий сезон в первой команде. С ним легко: Федя отлично усваивает информацию, которую ему даешь», – сказал Гончаренко.

Игроки РПЛ выбрали Дзюбу лучшим в сезоне. А еще голосовали за себя, Кокорина, Мамаева и Гулиева