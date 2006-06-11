Маттейс де Лигт: «Возможно, еще не время переходить в «Барселону»

Защитник Маттейс де Лигт высказался о своем будущем.

– Вы бы хотели присоединиться к «Барселоне»?

– Конечно, это было бы здорово, но мне нужно решить, что будет лучше для меня.

Я по-прежнему не знаю, что говорит мое сердце. Я все это время концентрировался на «Аяксе» и на сборной Голландии.

За время отпуска я смогу подумать об этом и решить, что мне делать в будущем. Я не знаю, когда вопрос будет решен, но я воспользуюсь этим временем.

– Если деньги и игровое время не проблема, почему вы еще не согласились на переход в «Барселону»?

– Возможно, еще не время. Мне нужно оценить все и решить за время отпуска, – сказал де Лигт.

Ранее сообщалось, что де Лигт хотел бы присоединиться к « .

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