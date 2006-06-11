Артем Дзюба: «Раньше не любил Питер, а сейчас нравится все, что там происходит. И нет таких пробок, как в Москве»

Форвард и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о Санкт-Петербурге.

– Раньше вообще не любил Питер. Он казался мне каким-то пасмурным, хмурым, некрасивым. А сейчас, прожив там практически четыре года, скажу вам, что это потрясающий, прекрасный город – нереально красивый, нереально уютный, приятный.

Его надо посетить каждому. Очень люблю Питер, мне нравится все, что там происходит, там родился мой младший сын.

Это уже мой второй дом после Москвы. В свободные дни часто остаюсь в Питере и получаю удовольствие. И нет таких пробок, как в Москве. Все очень комфортно.

Подружился там со многими людьми. На нашем новом стадионе потрясающая атмосфера: он всегда заполнен. Люблю большие арены, большие матчи. Это самое крутое, что может быть в футболе.

- Насколько важно для вас, что Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020?

– Очень важно. Мы уже ощутили эту поддержку и понимаем, что значит играть при своем зрителе. Это дорогого стоит. Здесь большая ответственность, но и большой стимул, болельщики действительно наш двенадцатый игрок. Очень хотим, чтобы футбольный праздник снова вернулся в Россию, – сказал Дзюба.