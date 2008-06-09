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Виктор Гончаренко: «Чалову рановато уезжать в Европу»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Виктор Гончаренко Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию об интересе к нападающему Федору Чалову со стороны европейских клубов.

«Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать.

Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато. Феде надо давать информацию дозированно. С ним нужно вести беседы, но обязательно делать скидку на то, что Чалов и самоанализом, самобичеванием много занимается.

Если ты усиливаешь его сомнения или вбрасываешь дополнительную информацию, с которой он не может справиться, – это не идет на пользу. Он и сам на себя сильно давит, а ведь у него еще есть брат-футболист, родители, которые дают советы, агент.

Это с Бекао можно говорить бесконечно, с Влашичем, Сигурдссоном, а с Чаловым следует быть осторожным в словах и помнить: у него компьютер в голове», — сказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что на Чалова претендуют «Арсенал», «Монако» и «Севилья».

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