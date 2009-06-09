Сборная России посвятила победу над Сан-Марино травмированному Газинскому

посвятила победу над сборной Сан-Марино (9:0) в рамках квалификации Евро-2020 травмированному полузащитнику Юрию Газинскому.

Он был вызван в команду на летние отборочные матчи, но во время контрольной встречи против «Чертаново» (6:0) получил травму плеча, из-за которой выбыл на неопределенный срок.

«Юра, выздоравливай, мы все очень переживаем за тебя и желаем скорейшего восстановления. Все парни с тобой, эту победу посвящаем тебе», – сказал в видеообращении капитан сборной .

Газинский прооперирован в связи с травмой плеча. Черчесов считает, что он выбыл на несколько месяцев