Александр Шмурнов: «Чудовищная история с журналистом Голуновым привлечет больше внимания к его расследованиям»

Комментатор Александр Шмурнов поделился мнением о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«Даже у самых откровенных минусов есть свои плюсы. Чудовищная история с журналистом Иваном Голуновым привлечет гораздо больше внимания к его расследованиям на «Медузе».

Обращаюсь к каждому: лично вы не забудьте открыть для себя или перечитать хотя бы некоторые из них», – написал Шмурнов.

Вчера полиция Москвы задержала Ивана Голунова, который специализируется на расследованиях деятельности столичных чиновников. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. По словам самого Голунова, наркотики ему подбросили.