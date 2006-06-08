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Александр Шмурнов: «Чудовищная история с журналистом Голуновым привлечет больше внимания к его расследованиям»

Теги происшествия Александр Шмурнов Политика Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 

«Даже у самых откровенных минусов есть свои плюсы. Чудовищная история с журналистом Иваном Голуновым привлечет гораздо больше внимания к его расследованиям на «Медузе».

Обращаюсь к каждому: лично вы не забудьте открыть для себя или перечитать хотя бы некоторые из них», – написал Шмурнов.

Вчера полиция Москвы задержала Ивана Голунова, который специализируется на расследованиях деятельности столичных чиновников. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. По словам самого Голунова, наркотики ему подбросили.

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