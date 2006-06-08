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Командная о журналисте Голунове: «Ваня – честный человек. Ни капли сомнения в его невиновности»

Теги происшествия Политика Мария Командная Футбол

Спортивная журналистка Мария Командная выразила слова поддержки корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. 

«Сил Ване Голунову и всем журналистам-расследователям.

Ваня – блестящий журналист и честный, достойный человек. Нет ни капли сомнения в его невиновности», – написала Командная.

Вчера полиция Москвы задержала Ивана Голунова, который специализируется на расследованиях деятельности столичных чиновников. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. По словам самого Голунова, наркотики ему подбросили.

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