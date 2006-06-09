Фернанду Сантуш: «Роналду не исчерпал резервы. Он будет выступать на таком уровне еще 3-4 года»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением об игре нападающего «Ювентуса» и национальной команды .

«Роналду еще не исчерпал свои резервы. Думаю, что он продолжит выступать на таком уровне еще три или четыре года.

Это не нормально, когда 34-летний игрок забивает 50 голов за сезон. Думаю, что он продолжит это делать. Считаю, что Криштиану продолжит дарить радость от своей игры за клуб и сборную», – сказал Сантуш.

Роналду забил три гола в матче 1/2 финала Лиги наций с командой Швейцарии (3:1). Это его 53-й хет-трик в карьере.