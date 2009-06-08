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«Атлетико», «Валенсия» и «Севилья» недовольны готовящейся реформой Лиги чемпионов

Теги Валенсия Севилья Вильярреал Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Малага Ассоциация европейских клубов Футбол

Сразу несколько клубов из Ассоциации европейских клубов выразили недовольство грядущими реформами.

Речь о семи испанских командах, лидером среди которых является «Атлетико». В число недовольных реформой также входят: «Атлетик», «Валенсия», «Вильярреал», «Малага», «Реал Сосьедад» и «Севилья».

Эта группа клубов выражает сомнение в правильности этой реформы и считает это нападением на систему европейского футбола.

«Эта реформа представляет потенциальную большую угрозу не только для национальных лиг и подавляющего большинства клубов, но и для всего европейского футбола, представляя собой лобовую атаку на сбалансированную конкуренцию и стабильность внутренних соревнований», – говорится в заявлении, направленном руководству Ассоциации европейских клубов.

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