«Атлетико», «Валенсия» и «Севилья» недовольны готовящейся реформой Лиги чемпионов

Сразу несколько клубов из Ассоциации европейских клубов выразили недовольство грядущими реформами.

Речь о семи испанских командах, лидером среди которых является «Атлетико». В число недовольных реформой также входят: «Атлетик», «Валенсия», «Вильярреал», «Малага», «Реал Сосьедад» и «Севилья».

Эта группа клубов выражает сомнение в правильности этой реформы и считает это нападением на систему европейского футбола.

«Эта реформа представляет потенциальную большую угрозу не только для национальных лиг и подавляющего большинства клубов, но и для всего европейского футбола, представляя собой лобовую атаку на сбалансированную конкуренцию и стабильность внутренних соревнований», – говорится в заявлении, направленном руководству Ассоциации европейских клубов.

Проект Лиги чемпионов от УЕФА с 2024 года: 4 группы по 8 команд, повышение и понижение в классе