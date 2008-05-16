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    Ассоциация европейских лиг выступила против изменений в Лиге чемпионов

    Теги Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Ассоциация европейских клубов Футбол

    Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) заявила, что не будет поддерживать преобразования Лиги чемпионов, ранее предложенные Ассоциацией европейских клубов (ЕСА).

    «Мы по-прежнему твердо убеждены, что представленное предложение по реформированию европейских клубных соревнований приносит пользу нескольким богатым клубам, но наносит ущерб лигам и подавляющему большинству клубов, выступающим во внутренних соревнованиях.

    EPFL работает над изменениями, которые способствуют долгосрочной спортивной и финансовой устойчивости как еврокубковых, так и внутренних национальных соревнований.

    Считаем, что необходимо начинать вносить изменения в проект клубных соревнований под эгидой УЕФА с нуля, который сначала должен прийти к соглашению с EPFL и другими заинтересованными сторонами, чтобы защитить интересы всех профессиональных футбольных клубов в Европе», – говорится в заявлении EPFL. 

    Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли предложила вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран ввести европейскую системы пирамиды футбола – с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.

    Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов – на середину недели.

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