Реклама 18+
Реклама 18+

Пеп Гвардиола: «Рад, что Вальверде остается в «Барселоне». Он проделал отличную работу»

Теги Манчестер Сити Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о тренере «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

«Если не учитывать нашу дружбу, то могу сказать, что Вальверде потрясающий тренер. Эрнесто проделал отличную работу. Он потерпел поражение в Лиге чемпионов, но это случалось с каждым.

Он руководит командой, которая два раза подряд стала чемпионом Испании и показывает отличный футбол. Рад, что он остается. «Барселона» продолжает сохранять верность своему стилю», – сказал Гвардиола.

RAC1: президент «Барселоны» Бартомеу не хочет увольнять Вальверде

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться