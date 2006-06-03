Пеп Гвардиола: «Рад, что Вальверде остается в «Барселоне». Он проделал отличную работу»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мнением о тренере «Барселоны» .

«Если не учитывать нашу дружбу, то могу сказать, что Вальверде потрясающий тренер. Эрнесто проделал отличную работу. Он потерпел поражение в Лиге чемпионов, но это случалось с каждым.

Он руководит командой, которая два раза подряд стала чемпионом Испании и показывает отличный футбол. Рад, что он остается. продолжает сохранять верность своему стилю», – сказал Гвардиола.

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