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Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Суонси чемпионшип Дэниэл Джеймс Футбол

Молодой полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня 21-летний хавбек пройдет медосмотр перед завершением трансфера. Он станет первым новичком «МЮ» в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за валлийца 15 миллионов фунтов. Контракт с ним уже согласован.

Джеймс в завершившемся сезоне забил 5 голов и отдал 10 голевых передач в 38 матчах. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

Парень из «Суонси» пролетел все поле за 9 секунд и заколотил победный гол. Его уже сравнивают с Болтом

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