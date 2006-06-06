«ПСЖ» готов сделать «МЮ» предложение по Де Хеа

начал поиски вратаря на замену Джанлуиджи Буффону, об уходе которого объявили вчера.

По информации The Times, французский клуб готов сделать предложение по поводу Давида Де Хеа.

Срок контракта Де Хеа с «МЮ» истекает летом 2020 года.

Сообщалось, что испанец требует зарплату, как у Алексиса Санчеса – 350 тысяч фунтов в неделю, но клуб не готов столько платить, поэтому стороны не близки к соглашению, переговоры длятся уже больше полутора лет.

Но такую сумму готов платить . Хоть «МЮ» и не намерен продавать вратаря этим летом, с 1 января он получит право вести переговоры с другим клубом о предварительном контракте.